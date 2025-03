Terremoto Myanmar, uno “tsunami” in piscina a Bangkok | VIDEO

MeteoWeb

Le drammatiche immagini catturate da una telecamera di sorveglianza a Bangkok mostrano gli effetti del potente terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito il Myanmar. Nel video, l’acqua di una piscina all’interno di un edificio oscilla violentemente, trasformandosi in un’onda improvvisa che fuoriesce dai bordi. La scossa, avvertita in tutta la capitale thailandese, ha causato danni e vittime anche in Thailandia. Il sisma ha colpito il Myanmar ieri, radendo al suolo edifici e complicando i soccorsi a causa della guerra civile in corso. Il bilancio delle vittime continua a salire, mentre le immagini diffuse online mostrano la potenza distruttiva della natura.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.