Terremoto Potenza, in corso verifiche sugli edifici pubblici | VIDEO

Rinforzato con 10 unità il dispositivo di soccorso dei Vigili del Fuoco di Potenza dopo la scossa di terremoto che questa mattina ha colpito il capoluogo. Attualmente, 5 squadre sono operative per verifiche sugli edifici di interesse pubblico. Nel video a corredo dell’articolo, l’elicottero Drago VF67 del reparto volo di Pontecagnano (SA) è impegnato in una ricognizione dall’alto tra Potenza e Vaglio Basilicata. Al momento, non risultano danni a persone o cose.

“Non vi sono anomalie o danni strutturali” su alcune delle principali strade della provincia di Potenza, rende noto l’Anas, dopo controlli effettuati dai tecnici. “Ispezioni” a ponti e viadotti sono state fatte da tecnici dell’Anas sul “raccordo autostradale 5 ‘Sicignano-Potenza’ e le strade statali 658 ‘Potenza-Melfi’, 95 e 95VAR ‘di Brienza’ e 407 ‘Basentana’. La circolazione, al momento, è regolare su tutte le arterie”.

