Terremoto Puglia, Ciciliano: “attenzione alle strutture”

“Porre particolare attenzione alle problematiche del rischio sismico, facendo sempre riferimento alle mappe di pericolosità sismica ufficiali e alla vulnerabilità di strutture e infrastrutture“: è quanto chiede in un documento il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano, alla sezione pugliese dei volontari impegnati nel monitoraggio del territorio dopo la scossa di terremoto magnitudo 4.7 che ha colpito nella serata di ieri la provincia di Foggia. Nel documento si richiama l’attenzione all’impossibilità di “effettuare previsioni deterministiche su magnitudo, località e tempi di accadimento utilizzabili con finalità operative di Protezione civile” e quindi “appare opportuno porre in essere ogni iniziativa utile a rafforzare, in ogni sede, la sensibilità in materia, con particolare riguardo alle attività di verifica della pianificazione di emergenza e della vulnerabilità degli edifici strategici, di culto e delle scuole“. Nel documento si invita, infine, “a valutare l’opportunità di procedere all’implementazione, in supporto ai sindaci, delle attività” finalizzate a “una corretta e puntuale informazione ai cittadini, in particolare in merito alla pericolosità sismica del proprio territorio e ai comportamenti di autoprotezione da adottare in caso di sisma“.

