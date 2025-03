Terremoto Puglia: a Matera scuola chiusa per lesioni

MeteoWeb

Questa mattina i Vigili del Fuoco di Matera sono intervenuti presso il Liceo Scientifico “Dante Alighieri” per effettuare una verifica di staticità dell’edificio, a seguito della scossa di terremoto con epicentro nel Foggiano, avvertita anche in città. Alcune lesioni riscontrate su alcune pareti hanno destato preoccupazione tra il personale scolastico, che ha immediatamente richiesto l’intervento della sala operativa dei pompieri. Per motivi precauzionali, l’istituto è rimasto chiuso nella mattinata, consentendo così lo svolgimento delle necessarie verifiche, effettuate in collaborazione con i tecnici dell’amministrazione provinciale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.