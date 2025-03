Terremoto Puglia: a San Nicandro Garganico crepe nel centro storico, oggi scuole chiuse

MeteoWeb

“Sono appena terminate le operazioni di verifica delle zone a rischio crollo da parte della Protezione Civile comunale, unitamente ai Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia Locale e volontari AVERS.

Sono state rilevate alcune crepe, da verificare con la luce diurna, in edifici disabitati nella zona storica: le aree saranno messe in sicurezza nelle prossime ore“: è quanto ha reso noto Matteo Vocale, Sindaco di San Nicandro Garganico, tra le aree più colpite da terremoto magnitudo 4.7 avvenuto nella serata di ieri. “Con ordinanza, il primo cittadino ha disposto “in via cautelativa la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado” oggi, “al fine di consentire le verifiche strutturali, che interesseranno anche gli edifici di culto e gli edifici pubblici“.

