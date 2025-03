Terremoto Thailandia, Israele invierà una delegazione di ricerca e soccorso

MeteoWeb

Israele invierà una delegazione di esperti in Thailandia per assistere negli sforzi di ricerca e soccorso a seguito del forte terremoto con epicentro in Myanmar che ha provocato danni anche in Thailandia. Il Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha ordinato l’operazione, in coordinamento con il Ministero degli Esteri e il Ministero della Difesa, afferma una dichiarazione. Il team, guidato dal colonnello Yossi Pinto, comandante dell’unità nazionale di ricerca e soccorso di riserva dell’IDF, includerà altri 21 membri. Sono pronti a partire con un volo stasera alle 22:30.

La dichiarazione afferma che la delegazione assisterà nella “costruzione di un quadro di intelligence” per gli sforzi di ricerca e soccorso e ingegneria nei siti di distruzione e lavorerà per salvare le persone intrappolate.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.