Il toccante messaggio audio: Papa Francesco fa sentire la sua voce

“Confratelli e consorelle prima di iniziare tutta la preghiera mi hanno chiesto di condividere con tutti voi una bellissima notizia, un bel dono che il Santo Padre ci ha inviato – per noi che siamo qui e per tutti nel mondo: tante persone cattolici e cristiani donne e uomini di buona volontà che gli sono vicini che pregano per lui -: un saluto con un audio della sua voce”. Il cardinale Artime che stasera presiede il Rosario in piazza San Pietro ha annunciato così la sorpresa che il Papa ha fatto, facendo sentire per la prima volta la sua voce da quando è stato ricoverato. La sorpresa è stata accolta con un applauso dai fedeli e dai cardinali in piazza.

“Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie”. Toccato dai numerosi messaggi di affetto che quotidianamente gli vengono inviati, e grato per le preghiere del popolo di Dio, il Papa ha registrato un breve messaggio audio di ringraziamento che questa sera è stato diffuso all’inizio della preghiera del Santo Rosario in Piazza San Pietro. Il Pontefice è ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale. Secondo le news diffuse con il bollettino di oggi sulle condizioni, Bergoglio “è stabile e non ha avuto altre crisi respiratorie”.

