Tregua nel Mar Nero: Parigi scettica, Kiev accusa Mosca di inganni

Per la presidenza francese, gli accordi annunciati dalla Casa Bianca riguardanti in particolare una tregua nel Mar Nero fra Kiev e Mosca vanno “nella giusta direzione” ma sono insufficienti per arrivare ad “un cessate il fuoco duraturo”. “Una moratoria sulle infrastrutture energetiche o iniziative nel Mar Nero – hanno detto fonti dell’Eliseo ai giornalisti – sono passi nella direzione giusta ma non sono passi sufficienti a stabilire un cessate il fuoco duraturo, solido, e ancora meno un accordo di pace”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di manipolazioni e menzogne ​​sul cessate il fuoco nel Mar Nero e nel settore energetico. Lo riporta Rbc-Ucraina citando il discorso serale di Zelenskyj. Secondo il leader ucraino i russi “stanno già cercando di distorcere gli accordi e di ingannare sia i nostri mediatori sia il mondo intero”.

La posizione dell’Ungheria

L’Ungheria accoglie con favore “l’accordo sul cessate il fuoco e sulla navigazione sicura nel Mar Nero come un passo fondamentale verso un accordo di pace”. Lo scrive su X il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó. “I colloqui tra Stati Uniti e Russia sono l’unica via per la pace”, aggiunge il capo della diplomazia magiara, invitando “Bruxelles a non ostacolarli”.

