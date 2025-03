USA, l’amministrazione Trump chiude l’Ufficio Long Covid

MeteoWeb

L’amministrazione Trump sta chiudendo l’ufficio Long Covid dell’HHS come parte della sua riorganizzazione, secondo un’e-mail interna visionata da POLITICO. L’e-mail è stata inviata lunedì 24 marzo da Ian Simon, il capo dell’Office of Long Covid Research and Practice. Ha affermato che la chiusura fa parte della riorganizzazione del Department of Health and Human Services. Ai pochi dipendenti dell’ufficio non è stato detto se sarebbero rimasti impiegati nel governo federale o se l’ufficio avrebbe chiuso immediatamente o ridotto le operazioni nel tempo.

“Stiamo scrivendo per informarvi che l’Office of Long Covid Research and Practice chiuderà come parte della riorganizzazione dell’amministrazione in arrivo questa settimana“, si legge nell’e-mail. “Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato insieme, promuovendo la comprensione, le risorse e il supporto per le persone che vivono con Long Covid”.

Un dipendente dell’HHS che lavora sul Long Covid, a cui è stata concessa l’anonimato per condividere i dettagli del trasferimento, ha sostenuto che chiudere l’ufficio non avrebbe fatto risparmiare molto denaro e avrebbe potuto costare di più nel tempo. Non solo sospendere il lavoro di coordinamento dell’ufficio potrebbe portare a sforzi sovrapposti e duplicati, ha affermato il dipendente, ma abbandonare il lavoro che potrebbe curare il Long Covid significa che il sistema sanitario del Paese dovrà fornire anni, se non decenni, di cure costose a decine di milioni di malati cronici.

I numeri del Long Covid negli USA

I Centers for Disease Control and Prevention stimano che il 6% degli adulti statunitensi soffra di una qualche forma di Long Covid, mentre i National Institutes of Health ritengono che ben 23 milioni di persone siano affette da questa malattia, la cui gravità può variare da lieve a debilitante.

Polemiche

I sostenitori dei pazienti con Long Covid sono indignati per la decisione dell’amministrazione, affermando che sembra contraddire le promesse che il Segretario dell’HHS Robert F. Kennedy Jr. ha fatto ai senatori durante la sua udienza di conferma, nonché il suo ripetuto impegno a concentrarsi sulle malattie croniche.

“Alla sua udienza di conferma, il Segretario Kennedy si è impegnato affinché l’HHS continuasse a investire nella ricerca sul Long Covid: chiudere questo ufficio non è il modo giusto per farlo”, ha affermato Ezra Spier, un residente della California con Long Covid che ha preso parte a molteplici sperimentazioni cliniche. “Come me, almeno 20 milioni di americani hanno il Long Covid. Non esistono trattamenti o test approvati dalla FDA e la maggior parte dei medici non si sente a suo agio nel diagnosticare il Long Covid, per non parlare del fornire assistenza“.

L’Office of Long Covid Research and Practice, ospitato nell’Office of the Assistant Secretary for Health, è stato istituito nel 2023 e incaricato di aiutare altre agenzie e la dirigenza dell’HHS ad affrontare il Long Covid e coordinare una strategia governativa per la malattia.

Il senatore Tim Kaine, affetto da Long Covid, ha dichiarato a POLITICO che “la decisione di abbandonare gli sforzi per il Long Covid che supportano e migliorano l’assistenza per i milioni di americani che soffrono di questa condizione è inaccettabile”. “E per cosa? Per tagliare i costi per pagare enormi agevolazioni fiscali per i ricchi?”, ha chiesto.

Il membro dello staff dell’HHS ha affermato che, per quanto è stato detto al team, il finanziamento da oltre 1 miliardo di dollari dell’iniziativa Recover dell’NIH per le sperimentazioni cliniche relative al Long Covid continuerà. Ma anche se così fosse, i dipendenti attuali ed ex dipendenti avvertono che la chiusura dell’ufficio danneggerà la collaborazione e la comunicazione tra i ricercatori, nonché i servizi sociali per i pazienti.

“Il Long Covid ha un impatto su ogni aspetto della vita di una persona: la sua capacità di andare a scuola, la sua capacità di prendersi cura dei propri figli, la sua capacità di andare al lavoro e ricevere assistenza sanitaria”, ha affermato il membro dello staff. “Quindi non sono solo le sperimentazioni cliniche che devono essere svolte. Una persona che non è più in grado di prendersi cura di se stessa e non esiste ancora una soluzione medica, come può vivere una vita?”.

