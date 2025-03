USA, incendi in Oklahoma: 4 morti e 200 feriti

MeteoWeb

Quattro persone sono morte e almeno 200 sono rimaste ferite a causa di una serie di incendi in corso in Oklahoma. In un aggiornamento pubblicato questa mattina, il Dipartimento statale per la gestione delle emergenze ha fatto sapere che le contee di Lincoln, Garfield, Haskell e Pawnee hanno registrato un morto ciascuna. Il medico legale ha stabilito che la causa della morte è legata agli incendi o ai “forti venti“.

Il 14 e 15 marzo un sistema di tempeste particolarmente potente ha attraversato molti Stati centrali e meridionali degli USA, con 52 tornado confermati che hanno scatenato vaste tempeste di polvere e incendi.

