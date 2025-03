Valanga a Sestriere: travolte due persone

MeteoWeb

Si sta concludendo un intervento per valanga nel comune di Sestriere, in provincia di Torino. L’allarme è partito da alcuni testimoni, che hanno osservato il distacco nella zona del Passo di San Giacomo, intorno a quota 2600 metri. Sul posto è stata inviata l’eliambulanza del Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, che ha individuato due persone coinvolte che si erano estratte autonomamente dalla massa nevosa. Sono stati stabilizzati, recuperati e trasferiti in piazzola a Sestriere.

Mentre il tecnico e l’unità cinofila da valanga del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese procedevano con la bonifica, i due pazienti sono stati visitati. A uno è stato attribuito un codice giallo e al compagno un codice verde. Entrambi sono stati condotti in ospedale in elicottero.

