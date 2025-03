Valanga in Val di Fassa: due sciatori travolti in Trentino

MeteoWeb

Ancora una valanga in Trentino. Oggi intorno alle 14, si è verificato un distacco in località Belvedere, nel territorio comunale di Canazei, in Val di Fassa. La massa nevosa ha travolto due sciatori: uno sciatore italiano di 30 anni è rimasto illeso mentre uno spagnolo di 27 anni è stato parzialmente sepolto dalla neve. Sul posto le squadre del Soccorso Alpino che hanno messo in salvo i due sciatori. Le operazioni di bonifica sono in corso.

