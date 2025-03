Spettacolare valanga in Val Gardena: sfiorate le piste da sci | VIDEO

MeteoWeb

Una grande valanga si è staccata dal Sassolungo in Val Gardena, senza però coinvolgere persone o piste da sci. La slavina è scesa dalla montagna verso la seggiovia Gran Paradiso, che si trova tra il Rifugio Comici e la cosiddetta Città dei Sassi. La massa nevosa si è però fermata prima delle piste da sci: solo un innocuo ma spettacolare nuvolone ha interessato l’intera zona. Non si è neanche reso necessario l’intervento del Soccorso Alpino, che – interpellato dall’ANSA – precisa che valanghe di questo tipo spesso si staccano dal Sassolungo. “Gli sciatori presenti in zona si sono potuti godere lo spettacolo”, commenta un soccorritore.

Sulla Dolomiti, dopo le nevicate dello scorso fine settimana, il tempo attualmente è caratterizzato da una notevole escursione termica tra notte e giorno, che facilita il distacco spontaneo di valanghe. Per il fuoripista e lo scialpinismo è perciò raccomandata la massima prudenza.



