Valanga in Valle Aurina: muore uno scialpinista

Si è conclusa tragicamente un’escursione scialpinistica sul Monte Corno, a Rio Bianco, in Valle Aurina. Un turista tedesco di 59 anni ha perso la vita travolto da una valanga che si è staccata, intorno alle 14, a circa 2.300 metri di quota. A seguito dell’allarme lanciato immediatamente, sul posto sono giunte le squadre del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza, gli elicotteri dell’Aiut Alpin e Pelikan 1 ed i Carabinieri. Dopo aver liberato lo scialpinista, sepolto sotto circa un metro e mezzo di neve, i soccorritori hanno tentato di rianimarlo, ma senza successo. L’uomo è deceduto sul posto.

Sempre oggi, attimi di panico per alcuni sciatori che hanno assistito al distacco di una grossa valanga in prossimità di alcuni impianti di risalita nei pressi del massiccio del Sassolungo, in Val Gardena. Fortunatamente la valanga non ha raggiunto le piste da sci dove stavano sciando diverse persone.

