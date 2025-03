Villarreal-Espanyol posticipata, allerta allo stadio: situazione paradossale

MeteoWeb

A causa dei consigli di sicurezza legati al rischio di inondazioni provocate dall’attuale DANA (Depresion aislada a Niveles Altos) che colpisce la provincia di Castellón, il Juez de Competición de la Real Federación Española de Fútbol ha deciso di posticipare la partita della Liga spagnola tra Villarreal CF e l’RCD Espanyol de Barcelona. La misura è stata presa in adempimento delle normative di sicurezza e in considerazione del benessere tanto dei calciatori quanto degli appassionati, prima della previsione di intense piogge e possibili svantaggi che potrebbero influenzare la mobilità e la sicurezza nelle zone vicine allo stadio.

Il Villarreal CF e l’RCD Espanyol de Barcelona, ​​insieme alle autorità locali e alla Federación, stanno lavorando per trovare una nuova data, in base alle condizioni meteorologiche. I tifosi erano allo stadio, poi l’annuncio in una situazione paradossale.

