Maltempo, Ciclone Martinho e scirocco: piogge torrenziali tra Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, caldo al Sud | LIVE

MeteoWeb

Al via un weekend di forte maltempo a causa di 2 perturbazioni atlantiche. Il Ciclone Martinho, già attivo da ieri, sta portando piogge intense su Liguria, Emilia–Romagna e Toscana. Al momento (dalla mezzanotte) si registrano accumuli importanti, tra cui gli 88 mm di Genova, in zona Porto Antico, e 59 mm in zona San Fruttuoso, 62 mm a Lorsica (GE), 46 mm a Vagli Sotto (LU), 34 mm a Belforte (PR).

Per quanto riguarda la Toscana, “attualmente si registrano precipitazioni sparse in particolare sulle zone settentrionali e tra grossetano e basso senese“, riporta il Presidente Eugenio Giani sui social. “Nelle prossime tre ore piogge e rovesci sparsi sulle province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia, alto livornese e alto pisano. Nelle successive ore possibile temporanea attenuazione delle precipitazioni su Lunigiana, Versilia e Garfagnana, mentre sulle restanti aree nord occidentali permarranno rovesci, anche temporaleschi. I fiumi sono al momento all’interno dei livelli di riferimento“.

Al Sud, invece, soffiano già venti di Scirocco, accompagnate da caldo anomalo e sabbia sahariana. Le temperature sono in rialzo, già percepibile dalla notte. La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha diffuso un avviso per condizioni meteo avverse per vento forte: “Dalle prime ore di oggi e per le successive 24-30 ore, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, specie sui settori occidentali e settentrionali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte“. Per quanto riguarda il livello di allerta per rischio meteo idrogeologico e idraulico è di generica vigilanza (verde).

La seconda perturbazione, in arrivo domenica sera, peggiorerà ulteriormente le condizioni meteo sull’Italia, coinvolgendo anche le regioni meridionali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.