Allerta aerea a Kiev e in diverse regioni: minaccia di droni russi, lanciato l’allarme dalle forze armate

MeteoWeb

Le forze armate ucraine hanno dichiarato in tarda serata un’allerta aerea a Kiev e in diverse regioni per la minaccia di droni d’attacco russi. Lo riporta Rbc-Ucraina citando l’Aeronautica militare dell’Ucraina. La nuova allerta aerea dichiarata dalle forze armate ucraine conferma come il rischio di attacchi con droni russi resti elevato e imprevedibile. Kiev e altre regioni si trovano ancora una volta a dover affrontare ore di tensione, in un conflitto sempre più imprevedibile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.