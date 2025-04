Allerta Meteo, altro risveglio glaciale: temperature sottozero all’alba, freddo come in pieno inverno e non è finita | DATI

MeteoWeb

Altro risveglio freddissimo questa mattina tra l’Europa Sud/Orientale e ampie aree dell’Italia. Clamorose le temperature che arrivano da oriente: la colonnina di mercurio è piombata questa mattina fino a -2°C a Sofia, -1°C a Bucarest, 0°C a Varna e Sulina sulle coste del Mar Nero, +3°C a Istanbul, ma il dato più importante è quello di Alessandropoli, in Grecia, dove la temperatura minima ha fatto registrare un incredibile -2°C in riva al mare alla stessa latitudine di Taranto! Dopotutto ieri in Grecia abbiamo avuto nevicate straordinarie.

Molto freddo anche in Italia, ma fortunatamente è stato sventato il dramma per l’agricoltura: le gelate sono state molto meno significative del previsto in pianura Padana, dove non abbiamo avuto valori abbondantemente e diffusamente sottozero. Soltanto in Emilia Romagna, alcune località hanno raggiunto -0,1°C a San Lorenzo della Pioppa, Casola Canina e Mandorleto, ma stiamo parlando di qualche decimo di grado per pochi minuti. Temperature minime tra +1°C e +2°C in molte località tra Emilia Romagna e Veneto, con migliaia di agricoltori che hanno tirato un sospiro di sollievo. Per loro è stata una notte di ansia e lavoro: hanno attivato tutte le pratiche per salvare le coltivazioni, come l’accensione dei fuochi e delle ventole per riscaldare il suolo, contrastando il fenomeno dell’inversione termica. Un’immagine dalle campagna della Romagna:

Per il resto, molte nubi e venti ancora tesi hanno evitato il tracollo termico anche in altre zone d’Italia, ma localmente le temperature hanno raggiunto valori molto bassi. Estese gelate nelle zone interne dell’Appennino, freddo molto intenso in tutto il Centro/Sud. Sulle coste dell’Adriatico centrale spiccano i dati di +1,6°C a Porto Sant’Elpidio e +3,7°C a San Benedetto del Tronto, mentre all’estremo Sud, nelle isole intorno alla Sicilia, sono rilevanti i valori minimi di +9°C a Pantelleria e Ustica, +5°C a Lipari, che sarebbero bassi anche in pieno inverno, figuriamoci a metà aprile.

Per il resto, tra le principali località segnaliamo -2°C a L’Aquila, Isernia e Norcia, -1°C ad Avezzano e a Orte, 0°C a Benevento, Campobasso, Foligno e Fabriano, +1°C a Matera, Arezzo e Miglionico, +2°C a Cosenza e Avellino, +3°C a Foggia, Martina Franca e Cerignola, +4°C a Pescara, Frosinone, Barletta, Capua e Castelvolturno, +5°C a Firenze, Lecce, Ragusa, Ancona, Catanzaro, Viterbo, Empoli, Tivoli, +6°C a Catania, Taranto e Vibo Valentia, +7°C a Napoli, Salerno, Crotone e Licata, +8°C a Bari, Caserta, Trapani e Agrigento, +9°C a Palermo, Reggio Calabria, Siracusa e Brindisi, tutti valori tipicamente invernali.

In Sila, la temperatura è scesa a -7°C a Monte Curcio e a Botte Donato. Notevoli i -3°C di Campotenese lungo l’A2 Salerno-Reggio Calabria, sul valico del Pollino.

L’ondata di freddo non è finita. Oggi raggiungiamo il picco del freddo in libera atmosfera sull’Italia, ma le temperature rimarranno inferiori rispetto alle medie del periodo per altri due-tre giorni. In modo particolare domani, mercoledì 9 aprile, farà ancora freddo in modo particolare al Sud. Abbiamo già evidenziato e ribadito come il freddo di questi giorni è relativo al periodo dell’anno, e che è limitato alle ore serali, notturne e mattutine, mentre grazie al pieno soleggiamento diurno, nelle ore diurne appunto le temperature salgono com’è normale che sia nel cuore della primavera, anche durante un’irruzione fredda.

Attenzione al fenomeno dell’inversione termica: in caso di assenza di venti e cieli stellati, la prossima notte potrebbe essere più fredda di quelle passate nonostante temperature più alte in libera atmosfera. Abbiamo avuto venti sostenuti e molte nubi nei cieli dell’Italia questa notte, e il fenomeno dell’inversione termica è stato molto limitato. Nei prossimi giorni potrebbe attivarsi ulteriormente, facendo piombare le temperature su valori ancora più bassi rispetto a quelli già registrati questa mattina.

Poi, seguirà un aumento termico più deciso da venerdì 11 in poi, con il ritorno dello scirocco e una nuova fase di forte maltempo al Centro/Nord. Ma di questo parleremo in modo approfondito nei prossimi aggiornamenti.

