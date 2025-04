Allerta Meteo, il Ciclone-Bomba si trasforma in un Medicane sull’Italia: saranno 48 ore terribili, FOCUS con MAPPE e DETTAGLI

MeteoWeb

Sta evolvendo in un vero e proprio Medicane – Uragano Mediterraneo – il Ciclone che sta già flagellando l’Italia con maltempo estremo: piogge torrenziali stanno colpendo il Nord/Ovest, con accumuli già straordinari in Piemonte dove tutti i corsi d’acqua stanno aumentando pericolosamente, mentre al Sud domina il forte vento di scirocco. Le previsioni dei giorni scorsi sono pienamente rispettate e i fatti testimoniano che non c’era alcun allarmismo, anzi. La situazione è già critica, e siamo solo all’inizio.

A Sambughetto di Valstrona (Verbano-Cusio-Ossola) sono già caduti 236mm di pioggia, un dato che rischia di triplicare fino a domani. Prime frane sul territorio. L’ultimo aggiornamento del satellite meteorologico mostra chiaramente il fronte temporalesco che risale dal nord Africa sull’Italia occidentale, colpendo in pieno la Sardegna e il Nord/Ovest, le aree più esposte ai fenomeni meteo estremi nelle prossime ore:

Lo scirocco soffia impetuoso al Sud, con raffiche che hanno già superato gli 85km/h nello Stretto di Messina e su Bari. Ma il vento si intensificherà ulteriormente nelle prossime ore, in modo particolare nel pomeriggio-sera, mentre il Ciclone degenererà in un Medicane nel Mar Ligure, dove imperverserà per tutta la notte e la mattinata di domani, giovedì 17 aprile, con minimo vicino ai 990hPa e quindi venti distruttivi intorno al centro di bassa pressione:

Intanto lo scirocco continua a mantenere le temperature molto alte nel Lazio, in Campania, nella Sicilia tirrenica con valori superiori ai +25°C tra Roma, Napoli e Palermo, mentre fa molto più freddo in Sardegna e al Nord/Ovest con +12°C a Torino, Cagliari e Aosta, +11°C a Sassari e Biella, +10°C a Cuneo:

Il maltempo si intensificherà nel pomeriggio-sera di oggi, con piogge in rinforzo in tutto il Nord/Ovest, dove anche la partita di Champions League Inter-Bayern Monaco si giocherà sotto il diluvio. Ma i fenomeni più estremi si verificheranno in Valle d’Aosta e Piemonte, dove la situazione precipiterà verso una disastrosa alluvione. Forte maltempo anche in Sardegna e Corsica, con pesanti criticità:

Il clou dei fenomeni più estremi sarà nella mattinata di domani, giovedì 17 aprile, durante il passaggio del Medicane dal mar Ligure alla Toscana, dove si verificherà il landfall nel corso del pomeriggio. Le piogge torrenziali insisteranno al Nord/Ovest colpendo tutto il Piemonte, tutta la Valle d’Aosta e gran parte della Liguria, ma il maltempo si estenderà anche al Nord/Est oltre che alle Regioni dell’Italia centrale tirrenica. Ai margini del maltempo, invece, le Regioni adriatiche e il Sud. Ancora forti piogge e venti in Sardegna:

Proprio nel pomeriggio di giovedì 17 il ciclone si sposterà verso la Toscana, alimentando un ingresso di forte maestrale sulla Sardegna ed estendendo le zone colpite dalla burrasca a Toscana e Lazio, dove avremo forti mareggiate e venti impetuosi. In questa fase, lo scirocco resisterà solo nell’alto Adriatico, su Veneto e Friuli Venezia Giulia, mentre nel resto d’Italia entrerà il ponente che determinerà un brusco calo termico, a partire dal profondo Sud:

Attenzione alle nevicate che saranno intense e abbondanti su tutto l’arco alpino, e soprattutto al Nord/Ovest con accumuli straordinari oltre i 1.900 metri in Piemonte:

Le piogge continueranno a colpire gran parte d’Italia anche nel pomeriggio-sera di giovedì, con ulteriori nubifragi su tutto il Nord, in Toscana, nelle Regioni centrali tirreniche, su Cagliari e anche in Campania:

Venerdì 18 aprile avremo un timido miglioramento, ma ancora con piogge sparse. Soltanto sabato 19 tornerà a splendere il sole in tutt’Italia, ma solo per un giorno: domenica 20 peggiora di nuovo proprio nel giorno di Pasqua, e a Pasquetta il maltempo si estenderà a gran parte d’Italia. Di questo, però, parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti.

Intanto è meglio concentrarci sull’emergenza meteo in atto, su cui forniamo tutti i dettagli nel video di seguito:

