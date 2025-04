Allerta Meteo, CLAMOROSA irruzione polare tra 6 e 12 Aprile: MAPPE impressionanti!

MeteoWeb

Aprile è iniziato con piogge, freddo e nevicate sull’Italia per un’irruzione fredda di origine polare che in questo primo giorno del mese sta provocando un nuovo colpo di coda dell’inverno nel nostro Paese, dopo quello di metà marzo. E non sarà l’ultimo. La scorsa settimana nelle nostre previsioni meteo a lungo termine avevamo già parlato di “aprile polare“, con numerose irruzioni artiche nella prima parte del mese. E adesso che siamo ad aprile, possiamo confermare questa tendenza con i primi dettagli sulla seconda irruzione polare, quella che inizierà domenica 6 aprile e durerà a lungo nel corso della prossima settimana.

Gli aggiornamenti odierni di tutti i principali modelli sono unanimi rispetto alla prospettiva di un altro colpo di coda dell’inverno (il terzo in stagione), stavolta molto più intenso e duraturo. Infatti, dopo la breve e parziale tregua di giovedì 3, venerdì 4 e sabato 5 aprile, tre giorni di prevalente bel tempo con temperature in aumento soprattutto al Centro/Nord, domenica la situazione si ribalterà nuovamente per un’irruzione artica proveniente ancora una volta da Nord/Est. E stavolta si farà davvero sul serio in termini di freddo, maltempo e neve: tra lunedì 7 e giovedì 10 aprile, infatti, le temperature si manterranno tra 10 e 12°C inferiori rispetto alle medie del periodo, con maltempo persistente al Centro/Sud e nevicate a quote molto basse, fin in collina, anche nel meridione. Tutte le mappe e i dettagli nel video:

