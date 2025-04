Allerta Meteo, il colpo di coda dell’inverno continua: stasera e domani forte maltempo al Sud, freddo e neve al Centro/Nord

MeteoWeb

E’ in corso sull’Italia il secondo colpo di coda dell’inverno, dopo quello di metà marzo: le temperature sono crollate come ampiamente previsto nei giorni scorsi, e stiamo vivendo un 1° aprile dal clima tipicamente invernale in gran parte d’Italia, soprattutto al Centro/Sud dove imperversa il maltempo. In pieno giorno abbiamo appena +9°C a Pescara, sulle coste dell’Abruzzo, e +11°C a Palermo, Catania e Siracusa, sulle coste della Sicilia: sono tutti valori tipici di gennaio o febbraio.

Questa mattina ha fatto freddo anche al Nord, con temperature minime di +2°C a Malpensa, +3°C a Modena, Verona, Novara e Aosta, +4°C a Bologna, Bergamo, Bolzano e Treviso: in molte località la temperatura è crollata di 18-19°C rispetto al pomeriggio di ieri, un vero e proprio tracollo. Infatti oggi abbiamo valori termici abbondantemente inferiori rispetto alle medie del periodo in tutto il nostro Paese, oltre che nel cuore d’Europa e su gran parte del Nord Africa:

Questa anomalia è provocata dal poderoso Anticiclone posizionato sul Mare del Nord, tra le isole Britanniche e la penisola Scandinava: da lì, scorrendo lungo il bordo orientale dell’alta pressione, il freddo proveniente dal Circolo Polare Artico si spinge nel cuore dell’Europa e un ciclone posizionato sul mar Jonio lo attira come un magnete sull’Italia. Le temperature più basse sono nelle Regioni Adriatiche centro/settentrionali, e in genere al Centro/Nord, mentre i fenomeni di maltempo sono più intensi al Sud, per questo esteso Ciclone che provoca forti piogge e temporali anche in Tunisia, Libia, Grecia e Turchia:

Il maltempo sarà molto forte anche nel pomeriggio-sera di oggi, soprattutto al Sud con ulteriori violenti temporali in Sicilia e Calabria, piogge sparse su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e zone interne di Campania e Basilicata. Attenzione, però, alle nubi che risalgono sul Nord: avremo piogge sparse, freddo intenso e neve a bassa quota anche in Emilia Romagna e soprattutto in Piemonte:

In Abruzzo sta già nevicando a quote collinari: la neve è scesa fino a 700 metri di altitudine nelle ultime ore e proprio a questa stessa quota, a partire dai 700 metri di altitudine, nevicherà oggi pomeriggio in Emilia Romagna e in Piemonte. Al Nord/Ovest, tra Piemonte e Valle d’Aosta, continuerà a nevicare copiosamente per tutta la notte e anche nella mattinata di domani, con accumuli importanti sulle Alpi occidentali dove avremo vere e proprie bufere di neve.

Il maltempo continuerà anche domani al Centro/Sud, seppur in fase di attenuazione rispetto ai fenomeni estremi di ieri e di oggi. Il Ciclone, infatti, si allontanerà verso Grecia e Turchia e inizierà una fase nuova: l’Italia rimarrà esposta a fenomeni di instabilità convettiva che accompagneranno il rialzo termico di metà settimana. Le temperature torneranno miti in tutto il Paese, ormai facilmente vicine ai +20°C nelle Regioni del Centro/Nord grazie al soleggiamento di aprile; più fresco invece al Sud dove i pomeriggi saranno fortemente condizionati da forti temporali pomeridiani che esploderanno nelle zone interne dell’Appennino centro-meridionale ogni giorno di questa settimana. Poi, domenica sera, inizierà una nuova ondata di freddo che si prospetta come molto più intensa e duratura di quella di questi giorni: potrebbe riportare l’inverno vero e crudo per tutta la prossima settimana, e di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti meteo di MeteoWeb.

