Allerta Meteo, ESTOFEX lancia l’allarme: fenomeni intensi tra Turchia e Penisola Iberica

Allerta Meteo per un aumento dell’instabilità atmosferica su diverse aree del continente: sono attesi temporali, piogge intense e possibili fenomeni localmente severi. Il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un doppio avviso valido dalle 8 di oggi, 30 aprile 2025, alle 8 di venerdì 2 maggio 2025. In dettaglio, il bollettino valido per oggi e domani riporta un livello 2 per la costa sudorientale della Turchia, principalmente per grandine di grandi dimensioni, pioggia eccessiva e forte rischio di tornado. Sono possibili anche alcuni eventi di raffiche intense. Un livello 1 circonda il livello 2 per pericoli simili con probabilità inferiori. Verso ovest, il rischio di forti piogge e tornado isolati diventa più dominante. Un livello 1 è stato emesso per alcune parti della Lettonia e dell’Estonia meridionale, principalmente per un tornado isolato e rischio di grandine/raffiche. Un livello 1 è stato previsto per l’estremo Nord/Ovest della Spagna, principalmente per tornado isolati, forti piogge e un po’ di grandine. Un livello 1 è stato emesso per alcune parti del Portogallo, principalmente per tornado isolati e forti piogge.

Il bollettino valido per 1 e 2 maggio prevede invece un livello 1 è stato emesso per alcune zone della Turchia sudoccidentale/centrale, principalmente per forti piogge isolate, grandine e raffiche di vento. Infine, un livello 1 riguarda alcune zone della Turchia sudorientale, principalmente per forti piogge, grandine isolata di grandi dimensioni, raffiche di vento da forti a intense e minaccia di tornado di bassa quota lungo la costa.

Allerta Meteo ESTOFEX, i bollettini

Il bollettino ESTOFEX per il periodo dalle 8 del 30 aprile alle 8 del 1 maggio 2025 descrive una situazione meteorologica complessa sull’Europa e il Mediterraneo, dominata da un’alta pressione centrale con due depressioni (vortici ciclonici) ai lati. Una di queste depressioni è posizionata vicino a Creta e si muove lentamente verso Nord, avvicinandosi alla Turchia meridionale. Un’altra si trova a Ovest del Portogallo, più intensa del normale per il periodo, e influenzerà il meteo in Spagna e Portogallo. In queste aree, l’avanzamento di un fronte freddo porterà instabilità atmosferica, con possibilità di temporali, grandine e piogge intense, soprattutto nel Nord/Ovest della Spagna e Centro/Sud del Portogallo, dove esiste anche un rischio basso di tornado.

In Turchia meridionale e lungo la costa, durante la notte, è atteso un peggioramento con temporali forti e persistenti, grandine di grandi dimensioni e raffiche di vento intense. In particolare, nella zona costiera tra Cipro e la Turchia, esiste la possibilità di tornado, anche forti. Per questo motivo, è stato emesso un livello di allerta 2. Anche tra la Lettonia e l’Estonia meridionale si potrebbero sviluppare temporali nel pomeriggio, con un basso rischio di tornado legato all’interazione tra fronti e venti forti in quota. Nel complesso, il rischio di fenomeni estremi è limitato ad alcune zone specifiche, con eventi più intensi previsti lungo le coste della Turchia sudoccidentale.

Il bollettino ESTOFEX per il periodo dalle 8 del 1° maggio alle 8 del 2 maggio 2025 prevede una situazione meteorologica ancora dominata da una configurazione atmosferica stabile ma favorevole a fenomeni intensi in alcune aree, soprattutto attorno al Mediterraneo orientale e nella penisola iberica. In Turchia, l’aria umida continua a risalire da Sud, favorendo temporali sparsi su gran parte del Paese. L’energia disponibile per i temporali (MUCAPE) sarà moderata (400-800 J/kg), sufficiente a sviluppare temporali localmente intensi. Le piogge potrebbero essere abbondanti e persistenti, con rischio di allagamenti, motivo per cui è stato emesso un livello di allerta 1. Un’altra area in allerta è il Golfo di Alessandretta, dove continua il rischio di forti temporali dalla notte precedente, anche se l’intensità dovrebbe calare nel corso della giornata. In Spagna, durante il giorno, l’atmosfera resta generalmente stabile per via di correnti discendenti (subsidenza), ma con un po’ di energia disponibile (fino a 600 J/kg). Di notte, invece, aumenta il rischio di temporali più organizzati sul Sud/Ovest di Spagna e Portogallo, con possibilità di grandine. L’area tra Siviglia, Cordova e Madrid potrebbe vedere temporali notturni anche forti, con rischio di grandine. Tuttavia, i modelli meteo non sono concordi sulla reale intensità del fenomeno.

Infine, sul Portogallo meridionale potrebbe formarsi qualche temporale verso fine periodo, con basso rischio di tornado, ma le condizioni al suolo sembrano ancora troppo stabili per un’allerta ufficiale.

La situazione meteo attesa in Italia

Fine aprile e inizio maggio saranno all’insegna del tempo stabile in Italia grazie al ritorno dell’alta pressione, favorendo condizioni di cielo in prevalenza sereno fino al fine settimana. Tuttavia, sussiste il rischio temporali pomeridiani in alcune aree.

Allerta Meteo, le mappe ESTOFEX

