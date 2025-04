Allerta Meteo, forte maltempo al Nord/Est. Il Ciclone del 25 Aprile si sposta al Centro/Sud, e domenica ne arriva un altro | MAPPE

MeteoWeb

Infuria il maltempo in questa mattinata del 25 Aprile sul Nord/Est dell’Italia, tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove piove a dirotto e fa anche molto freddo con temperature che oscillano tra +12 e +13°C in pieno giorno, come se fossimo a fine autunno. Le località più fredde della pianura sono piombate addirittura a +11°C, in pieno giorno: un’anomalia davvero rilevante. La pioggia è abbondante: 36mm a Vicenza, 34mm a Mestre, 31mm a Padova, 27mm a Valdobbiadene, 26mm a Treviso, e nelle prossime ore il maltempo si intensificherà ulteriormente sul Friuli Venezia Giulia. Sulle Alpi è tornata persino la neve.

Ma nel pomeriggio-sera il maltempo si sposterà al Centro/Sud, colpendo con grande intensità le Regioni Adriatiche (e non solo), estendendosi anche alle aree interne delle Regioni tirreniche. Forti temporali colpiranno Abruzzo, Molise e Puglia, con violente grandinate analoghe a quelle che hanno già colpito la Puglia nei giorni scorsi. Attenzione ai fenomeni intensi: saranno estremamente localizzati, ma molto violenti con intensi nubifragi e forti grandinate.

Allerta Meteo per domani, sabato 26 aprile

Domani, sabato 26 aprile, le condizioni meteo miglioreranno al Nord ma peggioreranno al Sud. Il Ciclone del 25 aprile, infatti, scivolerà sempre più verso meridione, provocando forti piogge e temporali sin dalle prime ore del mattino in Puglia, nel Salento, dove avremo fenomeni di maltempo molto molto intensi.

Nel pomeriggio-sera il maltempo si accanirà con grande violenza su Cilento, Pollino e Sila, colpendo le zone comprese tra Campania, Basilicata e Calabria. Anche qui i fenomeni, seppur estremamente localizzati, saranno molto intensi con locali nubifragi e grandinate. Massima attenzione.

Domenica 27 aprile arriverà un altro Ciclone Atlantico che alimenterà forte maltempo in Sardegna, Sicilia, Campania e Lazio dando via ad un’altra forte ondata di maltempo che tra Lunedì 28 e Martedì 29 aprile colpirà duramente il Centro/Sud.

Ma di questo parleremo meglio nei prossimi aggiornamenti. Ulteriori dettagli nel video:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.