Allerta Meteo, il Medicane flagella l’Italia: disastro al Nord/Ovest, il Piemonte come le foreste pluviali. Il maltempo minaccia Toscana e Nord/Est

MeteoWeb

Sempre più critica la situazione del maltempo sull’Italia, a causa del Medicane sul Mar Ligure: il Ciclone profondo 996hPa avrebbe assunto caratteristiche tropicali in base ai rilevamenti satellitari e radar delle ultime ore. Il minimo barico si trova ancora al largo della Liguria occidentale, tra Imperia e Savona, e si muove molto lentamente. Sta provocando un vero e proprio monsone in Piemonte, dove la situazione è drammatica: alcune località nel nord della Regione viaggiano verso i 600mm, e sta continuando a diluviare. Su una vastissima area del territorio del Nord/Ovest sono caduti oltre 400mm di pioggia. Tutte le stazioni meteorologiche hanno già stravolto i loro record pluviometrici ultradecennali, in alcuni casi secolari.

Gli effetti sul territorio sono devastanti: abbiamo frane, esondazioni, inondazioni. Il quadro è ancora molto parziale perchè frammentario, ma migliaia di uomini delle forze armate e della protezione civile sono in azione per salvare i cittadini che hanno telefonato ai numeri d’emergenza chiedendo aiuto. Le immagini che arrivano dalle zone più colpite, a monte di Ivrea, Biella e Domodossola, sono davvero drammatiche. Sul torrente Elvo, tra i comuni di Mongrando e Borriana, è addirittura crollato un ponte. Grossa frana con danni alle automobili a Borgata Tetti a Rubiana, nel torinese. Anche a valle si registrano le prime criticità per le inondazioni e gli allagamenti, la situazione sta peggiorando di ora in ora.

Il Medicane è visibile dai satelliti, con tutto il maltempo che comporta sull’Italia:

Nelle prossime ore il maltempo si estenderà al Centro/Sud e al Nord/Est. Ci aspettiamo forti piogge e temporali soprattutto in Toscana, la Regione più colpita, ma anche nel Lazio, in Campania, nella Calabria tirrenica e nella Sicilia centro/settentrionale – orientale. Forte maltempo tra stasera e domani anche al Nord/Est, con forti piogge e temporali Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Il Medicane si muoverà lentamente verso levante, si abbatterà sulla Liguria e anche al Nord Italia, dove persisteranno i fenomeni più estremi, il grosso del maltempo shifterà verso oriente, abbattendosi nel pomeriggio-sera di oggi in modo molto duro su Lombardia e Nord/Est.

Tutti i dettagli nel video:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.