Allerta Meteo, oggi temporali pomeridiani: “grandinate in 4 regioni, torna la neve”. Ecco dove

Allerta Meteo oggi per “temporali pomeridiani e/o termoconvettivi” con rischio grandine o graupel con accumuli e possibili precipitazioni nevose. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

Per oggi, domenica 6 aprile 2025, è stato valutato “un livello di pericolosità 0 per possibili episodi di grandine di piccole dimensioni, in particolare nelle aree interne di Lazio, Toscana meridionale, Campania e Basilicata. La valutazione in corso di validità riguarda la possibilità di brevi temporali pomeridiani e/o termoconvettivi, legati all’arrivo di aria più fredda in quota, che potrebbe creare le condizioni instabili favorevoli alla formazione di chicchi di grandine o graupel con accumuli, soprattutto sulle zone collinari/pedemontane appenniniche e subappenniniche“, si legge nel bollettino PRETEMP.

La situazione meteo

Nelle ultime ore “la pressione atmosferica risulta in parte livellata e alta sulla penisola, con un cambiamento di circolazione nell’atmosfera che andrà concretizzandosi dalla tarda mattina di domenica. Una saccatura di aria fredda sarà spinta sull’Europa orientale per l’azione di un marcato promontorio alto-pressorio in sede atlantica, con valori fin oltre i 1030 hPa in corrispondenza della Penisola Scandinava“, spiega PRETEMP.

“La saccatura sarà costituita da aria molto fredda di origine artica su tutti i livelli isobarici, avente estrazione continentale; pertanto, piuttosto secca, attraversando il comparto balcanico e, in una seconda fase, il versante adriatico, mediante una sostenuta ventilazione di Bora da NE e Grecale sulle regioni centro-meridionali. L’ingresso dell’aria fredda, dapprima in quota e successivamente in superficie dalla sera, favorirà una destabilizzazione del gradiente termico verticale nelle ore pomeridiane, specie sul comparto appenninico/subappenninico centrale e meridionale del medio-basso versante tirrenico“, si legge nel bollettino. “A causa del soleggiamento diurno, nella colonna d’aria andranno a consolidarsi quantitativi di SB CAPE sui 500-600 J/Kg, in un lapse rate (700-500 hPa) a 7.0-7.5°C/Km. Indice di una debole/moderata instabilità, presente specie sui rilievi montuosi e sulle aree pedemontane tra basso Lazio, Abruzzo, parte del Molise e Campania. Un’instabilità diurna confermata anche dalla negatività dell’indice di sollevamento (L.I.), che, a causa dell’ingresso dell’aria più fredda in media troposfera, raggiungerà i -1/-2°C in attiguità delle regioni centrali tirreniche, con valori di -2/-3°C sulle zone interne della Sardegna e della Corsica“.

“Sul comparto subappenninico e preappenninico laziale, localmente su bassa Toscana, Campania e Basilicata, è stato posto un livello 0 per il rischio grandinigeno. In presenza di temporali di tipo pulse-storm potranno verificarsi grandinate di piccole dimensioni, con accumuli localmente significativi al suolo, anche sotto forma di graupel“, riporta il bollettino PRETEMP. “I fenomeni, nel corso del pomeriggio, potranno estendersi alle pianure verso SSW, interessando marginalmente le Campagne Romane, l’Agro Pontino, il Casertano, l’Avellinese e il Cilento, sebbene un maggiore rischio convettivo risulti marcato oltre il comparto appenninico campano“.

“In alta montagna gli apporti precipitativi potranno risultare nevosi dal tardo pomeriggio/sera, al di sopra dei 1400-1500 metri, specie a ridosso dell’Appennino Lucano/Sannita“, conclude PRETEMP.

