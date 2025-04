Allerta Meteo: l’ondata di maltempo “entra nel vivo, poderoso effetto stau”

MeteoWeb

Allerta Meteo per un’intensa perturbazione, denominata tempesta Hans, che ha investito l’Italia: produrrà effetti e criticità fino a domani, con maltempo estremo. In considerazione della situazione meteo, gli esperti di Zena Storm Chaser hanno pubblicato un aggiornamento: “Si entra nel vivo del maltempo con le correnti che hanno sterzato da sud est a tutte le quote. Dall’Adriatico e dal ligure risale una massa d’aria intrisa di umidità che verrà scaricata tutta sui contrafforti alpini occidentali sotto forma di rovesci e temporali affogati con un’effetto stau a dir poco poderoso. Già 230mm si registrano a Sanbughetto nel verbano, dove si potranno superare i 400mm entro domani sera“, viene spiegato.

Allerta Meteo per Piemonte e Valle d’Aosta

“Rovesci e temporali già in atto da diverse ore, come descritto nella previsione emessa ieri. Le precipitazioni risultano convettive grazie al continui afflusso di aria caldo umida da sud est che rinnova le condizioni per intensi moti verticali implementati dall’orografia alpina“, proseguono gli esperti di Zena Storm Chaser. “Massima attenzione perché gli accumuli superano già abbondantemente i 100mm dalla Valsusa sino al VCO, passando per le valli di Lanzo, Orco, Champorcher, Gressoney e Valsesia. Rovesci e temporali non daranno tregua sino alla serata di domani giovedì 17 aprile. Il livello 4 (massimo) è stato emesso per probabili frane di grosse dimensioni, valanghe in quota, allagamenti e possibili esondazioni ma bisognerà prestare attenzione a tutte le aree contrassegnate“.

La situazione attesa in Emilia-Romagna e Lombardia

“Una linea di instabilità inserita nel flusso meridionale presente a tutte le quote determinerà l’attivazione di correnti convettive sulla pedemontana emiliana occidentale nel corso delle prime ore del pomeriggio. L’intenso flusso orientale presente sulla pianura scontrerà con una blanda circolazione meridionale leggermente più secca presente nelle zone interne dell’Appennino reggiano/parmense. Si potrà sviluppare una linea temporalesca autorigenerante in moto da sud est verso nord ovest“, spiegano gli esperti di Zena Storm Chaser. “Vista la presenza di shear (variazione di intensità e direzione del vento con la quota) non è escludibile la transizione a supercella. Energia disponibile alla convezione (cape) stimata tra 800 e 1000J/kg. Il livello 2 è stato emesso per il rischio allagamenti“.

