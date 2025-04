Allerta Meteo, ecco il peggioramento: il maltempo avanza, le prime regioni colpite

MeteoWeb

Allerta Meteo per una nuova perturbazione che determina rischio di intensi rovesci e locali temporali. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , mappa e bollettino

“Dapprima il rapido transito di un’onda corta sarà associato a precipitazioni di natura prevalentemente stratiforme, specialmente a ridosso delle Prealpi. L’instabilità da bassa a moderata sulle aree tirreniche e in generale sulle regioni del nord-ovest permetterà poi lo sviluppo di fenomeni diffusi, favoriti dal tardo pomeriggio dal graduale approfondimento di una saccatura atlantica“, si legge nel bollettino PRETEMP.

Viene quindi emesso “un livello 0 sul nord-ovest per rovesci e possibili temporali isolati con associata grandine di piccole dimensioni, più probabili in serata al nord-ovest. Si attende un’intensificazione ma dalle ore successive al limite della finestra previsionale, motivo per cui per il giorno corrente si preferisce mantenere il livello 0“.

Un ulteriore livello 0 è emesso “per le regioni tirreniche, per fenomeni anche localmente intensi, specie a ridosso delle coste, ma in esaurimento già dalla tarda mattina“.

Nelle prime ore del pomeriggio “non si escludono fenomeni isolati fra delta del Po e Alto Adriatico a seguito della convergenza fra i flussi umidi da sud-est e dalla Romagna, associati al trasporto di masse d’aria instabili. Le precipitazioni sul Triveneto saranno tuttavia prevalentemente date da nubi stratiformi“.

Allerta Meteo, focus sul Nord/Ovest

“Dopo una prima fase perturbata nelle prime ore del mattino, un rasserenamento sul Piemonte unito al trasporto di aria più umida dal Golfo Ligure porterà ad un aumento dell’instabilità (CAPE > 1000 J/Kg), in particolare nelle province occidentali a ridosso dell’arco alpino“, sottolinea il bollettino PRETEMP. “Questo pone le basi per lo sviluppo di temporali fra tardo pomeriggio e sera, con lo spostamento della saccatura che porrà sul nord-ovest italiano la divergenza in quota associata al ramo ascendente della corrente a getto. Il DLS sarà moderato e saranno possibili fenomeni con associata grandine di piccole dimensioni, raffiche lineari e soprattutto rovesci. L’innesco è previsto inizialmente oltralpe per poi interessare anche l’area pedemontana sul versante italiano“.

