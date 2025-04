Nuova allerta meteo: previsioni shock per Pasqua

MeteoWeb

Le festività pasquali rischiano di essere profondamente segnate dal ritorno del maltempo su gran parte del territorio nazionale. Dopo la severa perturbazione che ha investito le regioni del Nordovest tra il 16 e il 17 aprile, la Penisola si prepara ad affrontare una nuova fase meteorologica critica. Sebbene una breve pausa anticiclonica favorirà un parziale miglioramento tra venerdì e sabato, l’arrivo di un ciclone in formazione sull’Europa sud-occidentale è destinato a riportare condizioni instabili a partire proprio dalla Domenica di Pasqua.

Una tregua temporanea prima del nuovo peggioramento

Venerdì 18 aprile, l’Italia continuerà a fare i conti con una situazione meteorologica incerta, dominata da instabilità sparsa e possibilità di rovesci temporaleschi, in particolare nelle aree alpine e prealpine. Tuttavia, a partire da sabato 19 aprile, si prevede una temporanea attenuazione del maltempo, con ampie schiarite che interesseranno soprattutto le regioni centrali e parte del Sud.

Nonostante il ritorno del sole in alcune zone, non mancheranno annuvolamenti consistenti, soprattutto a ridosso dei rilievi, dove saranno ancora possibili deboli precipitazioni localizzate. In particolare, l’arco alpino occidentale e l’estremo Piemonte potrebbero vedere la formazione di piovaschi isolati, seppur generalmente di debole intensità e senza effetti significativi al suolo.

Il ciclone di Pasqua: nuovo fronte in avvicinamento da Ovest

Domenica 20 aprile, giorno di Pasqua, sarà contraddistinta dall’avanzata di una nuova e più organizzata perturbazione di origine atlantica, sospinta da una circolazione ciclonica in progressiva formazione tra la Penisola Iberica e la Francia meridionale. Questo sistema, alimentato da aria umida e instabile, tenderà a muoversi verso est, coinvolgendo già in giornata il Nordovest italiano, la Sardegna e parte del versante tirrenico.

In particolare, le regioni settentrionali a ridosso dell’arco alpino occidentale e centrale saranno tra le prime a sperimentare un peggioramento significativo, con piogge a tratti intense sui rilievi. A seguire, anche la Toscana e le zone alpine del Triveneto verranno interessate da precipitazioni a carattere sparso. Nel resto del Paese, il tempo si manterrà variabile, tipico della stagione primaverile, con alternanza di sole e nubi e possibilità di fenomeni localizzati.

La serata di domenica: Sardegna prima linea del maltempo

A partire dalla serata di domenica, la perturbazione entrerà nel vivo, con un peggioramento marcato delle condizioni atmosferiche sulla Sardegna. L’isola si troverà in prima linea rispetto al fronte in avanzamento, con rovesci anche a carattere temporalesco che anticiperanno una Pasquetta turbolenta su diverse regioni italiane.

Pasquetta instabile: focus sulle regioni a rischio

Lunedì 21 aprile, giorno di Pasquetta, si prevede un ulteriore peggioramento a causa dell’arrivo di aria fredda di origine polare, trasportata da una circolazione ciclonica centrata sull’Europa centrale. Le zone maggiormente esposte al maltempo saranno le Alpi centro-orientali, la pianura padana meridionale (in particolare la bassa Lombardia), l’Emilia Romagna e la Toscana.

In queste aree, si svilupperanno rovesci e temporali, localmente di forte intensità. Anche le zone interne del Centro Italia, l’est della Sardegna e la Sicilia potrebbero essere interessate da fenomeni temporaleschi entro la serata. Tuttavia, come spesso accade in primavera, si tratterà di instabilità intermittente: non è escluso che vi siano lunghe pause asciutte e soleggiate tra un temporale e l’altro.

Dove il sole farà capolino

Nonostante il contesto instabile, alcune aree riusciranno a beneficiare di condizioni più favorevoli. In particolare, il Nordovest (specie Liguria e basso Piemonte) e alcune zone del Sud (Calabria e Puglia centro-meridionale) godranno di maggiore stabilità, grazie a una parziale rimonta dell’anticiclone. In queste aree, la giornata di Pasquetta potrebbe trascorrere con cieli poco nuvolosi e un clima mite, ideale per le attività all’aperto.

Approfondimento regionale: il Piemonte tra sole e nuovi rovesci

Dopo l’evento alluvionale che ha interessato il Piemonte nei giorni scorsi, con accumuli straordinari tra il 16 e il 17 aprile, la regione ha vissuto una breve pausa soleggiata nella giornata di venerdì, che ha favorito il deflusso dei corsi d’acqua e un temporaneo rialzo termico.

Tuttavia, il weekend pasquale segnerà un nuovo cambiamento. Già tra sabato sera e domenica mattina sono attese nuove precipitazioni, che si concentreranno in particolare sui rilievi del nord-ovest. Gli accumuli previsti variano dai 5 ai 15 mm sulle pianure a nord del Po, fino a oltre 20-30 mm sulle pedemontane del Pinerolese e alto Novarese. Le aree più colpite saranno le zone dei Laghi, dove si prevedono anche picchi di 60-80 mm tra Sangone, Lanzo, Canavese, Biellese, Sesia e Verbano.

Sulle Alpi piemontesi, si prospettano apporti significativi di neve fresca: fino a 40-50 cm sulle Graie, Pennine e Lepontine oltre i 2.200-2.500 metri. In alcune valli interne, non si esclude una temporanea imbiancata fin verso i 1.500 metri, specialmente durante le ore notturne e al primo mattino di domenica.

Conclusione

In sintesi: il periodo pasquale sarà dominato da una spiccata variabilità, tipica della primavera mediterranea. Sebbene non mancheranno pause asciutte e soleggiate, le condizioni generali suggeriscono prudenza per chi intende organizzare attività all’aperto. Ombrello a portata di mano, dunque, e uno sguardo costante all’evoluzione meteo per pianificare al meglio ogni spostamento.

