Allerta Meteo, l’avviso della Protezione Civile: piogge e temporali, le 3 regioni colpite

L’ondata di maltempo che ha investito l’Italia si farà sentire anche domani, martedì, su alcune regioni del Centro-Nord, con la Protezione civile che ha diramato l’allerta arancione per rischio idraulico su alcune zone di Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e gialla su altre zone di Emilia-Romagna e Lombardia. Questo il dettaglio:

MODERATA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO/ALLERTA ARANCIONE: Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura ferrarese. Lombardia: Bassa pianura orientale. Veneto: Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO/ALLERTA GIALLA: Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense. Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale. ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI/ALLERTA GIALLA: Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA: Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola.

