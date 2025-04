Allerta Meteo Toscana, partita del Grosseto rinviata per vento forte

MeteoWeb

A causa dell’allerta meteo per vento forte diramata dalla Sala operativa della Protezione Civile regionale della Toscana, la partita Grosseto-San Donato Tavarnelle, valida per il campionato di serie D, è stata rinviata a martedì 8 aprile alle 18.30. Il sindaco Vivarelli Colonna ha fatto sapere sui social che la partita del Grosseto calcio è stata rimandata “considerate le prescrizioni legate all’agibilità dell’impianto Zecchini”, legate alla copertura della tribuna. “Si tratta di una limitazione, quella dello stadio – ha proseguito il primo cittadino – su cui il Comune sta già lavorando e che sarà risolta, come spiegato anche di recente, prima dell’inizio della prossima stagione sportiva”.

