Alluvione, Curcio: “le misure del governo semplificano-accelerano la ricostruzione”

“L’approvazione del decreto-legge che prevede ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia Romagna, Toscana e Marche è la concreta risposta del governo – che ringrazio per l’attenzione che ha sempre garantito – alle richieste, segnalazioni e proposte che in questi mesi, insieme alle Regioni e ai Comuni, abbiamo raccolto in un lavoro di costante ascolto dei territori“. Lo dice Fabrizio Curcio, Commissario straordinario per la ricostruzione in Emilia Romagna, Toscana e Marche. “Tutte le nuove misure previste sono state costruite, sulla base dell’esperienza maturata in questi quasi due anni dagli eventi di maggio 2023 oltre che nelle fasi post-emergenziali che abbiamo vissuto a seguito di precedenti alluvioni e terremoti, per semplificare e accelerare al massimo le procedure sia per la ricostruzione privata sia per quella pubblica, oltre che per rafforzare la capacità operativa delle amministrazioni territoriali impegnate nell’attuazione degli interventi”, aggiunge.

“Sono certo – conclude Curcio – che l’efficace collaborazione e il diretto confronto, anche con i cittadini, che hanno consentito di avere questo risultato, proseguiranno ancora con costanza e determinazione e ci permetteranno di rendere concreto il percorso che la norma ha tracciato per affrontare il tema della riduzione del rischio idraulico e idrogeologico”.

