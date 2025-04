Amazon punta allo Spazio: programmato il lancio dei primi satelliti Kuiper

MeteoWeb

Dopo settimane di attesa, è stata finalmente fissata una nuova data per il lancio del primo gruppo operativo di satelliti del Progetto Kuiper, l’ambiziosa costellazione di satelliti di Amazon destinata a portare internet veloce dallo Spazio in ogni angolo del pianeta. Il decollo è previsto per il 28 aprile alle 19 ora locale (le 01:00 del 29 aprile ora italiana), dalla Cape Canaveral Space Force Station, a bordo di un razzo Atlas V della compagnia United Launch Alliance (ULA).

Il lancio, battezzato Kuiper 1, segna l’inizio operativo del progetto e rappresenta la prima di 83 missioni previste per collocare in orbita bassa terrestre oltre 3.200 satelliti. L’obiettivo è ambizioso: offrire connettività internet ad alta velocità a livello globale, con un’attenzione particolare alle aree remote o meno servite dalle attuali infrastrutture terrestri.

Non è la prima volta che Amazon prova a testare la fattibilità del progetto: nel 2023 sono stati messi in orbita con successo 2 prototipi, un passo essenziale per validare le tecnologie che verranno impiegate nella missione Kuiper 1.

Un network orbitale internazionale

Sebbene il lancio iniziale venga effettuato con un Atlas V, Amazon ha già stretto accordi per diversificare i suoi vettori: i futuri lotti di satelliti Kuiper verranno lanciati anche sui nuovi razzi Vulcan Centaur (sempre di ULA), sull’europeo Ariane 6 e sul New Glenn di Blue Origin, la compagnia spaziale fondata da stesso Jeff Bezos.

Il lancio del 9 aprile era stato posticipato a causa del maltempo e di problemi di disponibilità nel calendario di lanci dell’Eastern Range, la rete militare statunitense che coordina le attività di lancio dalla costa Est della Florida. Dopo vari rinvii, ULA ha finalmente ottenuto una nuova finestra di lancio di 2 ore per il 28 aprile.

Un nuovo capitolo nella corsa allo Spazio

Il Progetto Kuiper si inserisce nella crescente competizione per la fornitura di internet satellitare, un settore in rapida espansione dominato oggi da Starlink, la costellazione di SpaceX. Amazon punta su tecnologie all’avanguardia e su un network distribuito per ritagliarsi una fetta significativa del mercato globale. Il lancio di Kuiper 1 sarà un banco di prova decisivo per dimostrare la maturità del progetto e la sua capacità di scalare a livello industriale.

