Anatre attraversano sulle strisce pedonali: la simpatica scena dal Salento | VIDEO

Dopo i cinghiali, ora le anatre. Due germani reali sono stati filmati mentre attraversano la strada sulle strisce pedonali a Porto Cesareo, nel Salento. Le immagini sono diventate virali sui social e mostrano i due animali rispettare le regole della strada, proprio come era successo qualche giorno fa a Roma. In quel caso, però, i protagonisti erano stati dei cinghiali. Scene che fanno sicuramente sorridere ma che rilanciano anche il problema del numero crescente di animali per le strade delle città, problema che ovviamente diventa più serio quando si tratta di cinghiali o addirittura orsi.

