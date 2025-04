Arachidi ogni giorno per combattere l’allergia: una nuova speranza anche per gli adulti

MeteoWeb

Mangiare arachidi ogni giorno potrebbe aiutare anche gli adulti allergici a desensibilizzarsi: lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Allergy e condotto dai ricercatori del King’s College di Londra. La ricerca dimostra che l’immunoterapia orale, già approvata negli Stati Uniti per i bambini, potrebbe essere efficace anche nei soggetti adulti. L’allergia alle arachidi è una risposta immunitaria esagerata: il sistema immunitario interpreta erroneamente le proteine delle arachidi come pericolose, producendo anticorpi IgE che scatenano reazioni come gonfiore, vomito e, nei casi più gravi, shock anafilattico.

Nel nuovo studio, 21 adulti con allergia hanno assunto quotidianamente piccolissime quantità di proteine di arachidi, aumentando gradualmente le dosi. Inizialmente, bastava un ottavo di arachide per causare reazioni. Dopo mesi di trattamento, 15 partecipanti sono riusciti a tollerare senza problemi l’equivalente di cinque arachidi. I risultati aprono la strada a nuove terapie che potrebbero migliorare significativamente la qualità della vita di milioni di persone allergiche.

