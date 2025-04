Arrampicatore precipita dalla falesia dell’Eremo di San Michele: soccorso in eliambulanza

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi, una squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) del Lazio è intervenuta alla falesia dell’Eremo di San Michele, sul Monte Tancia, in provincia di Rieti, per soccorrere un arrampicatore precipitato durante la fase di discesa. L’uomo, 34 anni, mentre si trovava in discesa lungo la parete rocciosa, è precipitato riportando un probabile trauma cranico e altre contusioni. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e la centrale operativa ha attivato il Cnsas Lazio. Una squadra di terra, con il supporto di un medico del Soccorso Alpino, ha raggiunto l’infortunato, fornendo le prime cure sul posto e stabilizzandolo in attesa dell’evacuazione. Vista la gravità delle condizioni, è stata richiesta l’attivazione dell’eliambulanza della Regione Lazio.

A bordo del mezzo erano presenti il ​​tecnico di elisoccorso del Cnsas, il medico e l’infermiere del 118, che hanno provveduto a completare le manovre di stabilizzazione sanitaria avanzata. Successivamente l’arrampicatore è stato recuperato tramite verricello a bordo dell’elicottero e trasportato all’ospedale Policlinico Gemelli di Roma. L’intervento si è svolto in un contesto operativo complesso, reso difficoltoso dalla conformazione impervia dell’area. Sul posto presenti anche le squadre del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf), i Vigili del Fuoco ei Carabinieri.

