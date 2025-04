Atalanta-Lecce posticipata per una morte improvvisa: dramma in Serie A

MeteoWeb

Atalanta-Lecce, sfida valevole per la 34ª giornata del campionato di Serie A, è stata posticipata dopo una tragica notizia. “L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. La squadra farà immediato rientro a Lecce, in quanto la gara in programma domani con l’Atalanta verrà rinviata”. Così il Lecce in una nota sul proprio sito ufficiale.

“In questo momento di dolore profondo e di totale incredulità, nel quale ogni parola sarebbe superflua, il club può solo stringersi intorno alla moglie Azzurra ed ai figli Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, alla mamma Francesca ed ai familiari tutti”, conclude il comunicato del club salentino.

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato poco dopo le 10.20 in via Vittorio Emanuele a Coccaglio dove la squadra si trovava in preparazione della trasferta a Bergamo contro l’Atalanta. Graziano Fiorita, 38 anni, massofisioterapista – osteopata lascia la moglie e quattro figli. A seguito del triste evento il match della 34ª giornata di Serie A tra i nerazzurri e giallorossi in programma domani (venerdì 25 aprile 2025 alle 20.45) verrà rinviato. Squadra e staff sono rientrati a casa.

La nota dell’Atalanta

“Il presidente Antonio Percassi, il co-presidente Stefano Pagliuca, l’ad Luca Percassi e tutta l’Atalanta partecipano con grande commozione al dolore dei familiari e di tutta Lecce per la repentina ed improvvisa scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita. L’Atalanta si rivolge ai familiari e alla società giallorossa le più sentite e sincere condoglianze”. Così l’Atalanta sul proprio sito ufficiale.

La nota della Serie A

“La Lega Serie A si unisce al cordoglio per la scomparsa di Graziano Fiorita, figura storica dell’US Lecce. Ci stringiamo alla famiglia, al club e a tutta la comunità giallorossa in questo momento di lutto”. Questo il cordoglio della Lega di Serie A sui social, dopo la scomparsa del fisioterapista del Lecce, in ritiro con la squadra a Coccaglio.

