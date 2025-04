L’Atp Madrid di tennis interrotto dopo il misterioso blackout: la decisione sulle partite

MeteoWeb

Una massiccia interruzione di corrente a livello nazionale ha colpito la Spagna (e non solo) nella giornata di lunedì 28 aprile, causando notevoli disagi in diversi settori, tra cui anche il mondo dello sport. Per motivi indipendenti dall’organizzazione e per garantire la sicurezza generale, il Mutua Madrid Open è stato costretto ad annullare tutti gli eventi previsti per oggi. Gli organizzatori del prestigioso torneo di tennis hanno comunicato che, a seguito del blackout, non è stato possibile assicurare le condizioni necessarie per il regolare svolgimento degli incontri e, soprattutto, per la tutela di atleti, spettatori e staff presenti nell’impianto.

La decisione, seppur sofferta, è stata presa in coordinamento con le autorità locali per evitare ulteriori complicazioni. Tutte le partite sono state posticipate alla giornata di martedì 29 aprile, in attesa di nuovi aggiornamenti. Il Mutua Madrid Open rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione tennistica, ospitando i principali protagonisti del circuito ATP e WTA.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.