Massiccio blackout elettrico in Spagna e Portogallo, paralizzati trasporti e internet

La Spagna è stata colpita da un maxi blackout elettrico poco prima delle 13 che ha interessato diverse regioni del Paese, lasciando senza corrente aeroporti, reti di comunicazione e i trasporti. “Attivati piani di ripristino dell’approvvigionamento elettrico in collaborazione con le aziende del settore dopo il blackout totale che ha colpito il sistema peninsulare“, ha spiegato la società elettrica nazionale, Red Eléctrica. “Si stanno analizzando le cause e si stanno dedicando tutte le risorse per risolvere il problema“. Secondo quanto riporta El Pais, il governo spagnolo sta indagando sulle interruzioni con vari team tecnici di diversi ministeri, sebbene non ci sia ancora una spiegazione ufficiale su quanto accaduto. Anche l’Istituto nazionale per la sicurezza informatica (INCIBE) sta indagando sulla situazione nel caso si tratti di un attacco informatico, anche se non è ancora giunta a una conclusione.

I blackout hanno interessato le comunicazioni, gli aeroporti e le reti di trasporto ad alta velocità sia in Spagna che in Portogallo. A Madrid, il servizio della metropolitana è interrotto e anche la rete Cercanías della capitale spagnola è fuori servizio. Le interruzioni di corrente alla rete ferroviaria di Adif ha causato disagi al traffico ferroviario in tutto il Paese. Diverse compagnie aeree hanno segnalato disagi in aeroporti come Madrid-Barajas. Sono stati colpiti anche i semafori e i centri commerciali. Anche in Portogallo il blackout è molto diffuso. L’aeroporto di Lisbona è in grave difficoltà. Secondo El Pais, le isole Canarie e le Baleari non sono state colpite. Anche il Masters 1000 di Madrid sta risentendo del massiccio blackout.

Cittadini di tutte le comunità autonome hanno segnalato la mancanza di fornitura elettrica per alcuni minuti. Le autorità spagnole hanno raccomandato di non mettersi alla guida fino a quando l’elettricità verrà ripristinata. I semafori e le telecamere sono infatti fuori uso.

Le principali compagnie elettriche spagnole, contattate dai media, non hanno ancora fornito motivazioni ufficiali sull’accaduto. Il ripristino della fornitura è in corso in tutto il territorio, mentre proseguono le verifiche per escludere eventuali problemi sistemici o attacchi esterni.

Il blackout sta avendo ripercussioni anche in alcune località del Sud della Francia, non lontano dal confine spagnolo, in particolare in Occitania, soprattutto nella zona di Perpignan, la cosiddetta Catalogna francese.

A seguito del blackout generale che ha colpito la Spagna, le centrali nucleari del Paese (5 con 7 reattori in funzione) hanno smesso di produrre elettricità: lo riporta El Pais, spiegando che per motivi di sicurezza è stata interrotta la produzione e la fornitura di energia elettrica alla rete. Secondo fonti del Consiglio di sicurezza nazionale, in ogni caso i sistemi interni di ogni centrale devono restare operativi e gli impianti stanno utilizzando gruppi elettrogeni per alimentarli.

