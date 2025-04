Blackout: il Portogallo recupera lentamente la fornitura, disagi anche in Marocco

MeteoWeb

Dopo il massiccio blackout scoppiato a metà giornata, il gestore della rete energetica del Portogallo (REN) ha comunicato che sta ristabilendo lentamente la fornitura di corrente elettrica sul territorio nazionale e cita come esempio la provincia di Abrantes, circa 150km chilometri a nord di Lisbona. Altre città hanno ripreso il consumo nelle ultime ore, come testimonia il tam tam mediatico stabilito in particolare dai canali radio che ricevono messaggi dagli ascoltatori. La REN afferma che il lavoro di ristabilimento dell’operatività della rete dipende interamente dalle risorse nazionali, mentre la Spagna può contare in questo momento su forniture provenienti da Francia e Marocco.

Il blackout, verificatosi alle 12:30, ha causato interruzioni diffuse ai servizi mobili, ferroviari e alla rete stradale in entrambi i Paesi iberici, con ripercussioni anche nel sud-ovest della Francia. Le autorità spagnole e portoghesi sono al lavoro per chiarire le cause dell’incidente, che ha avuto un impatto su tutta la Penisola Iberica.

Blackout: disagi a rete internet anche in Marocco

Il vasto blackout che ha colpito Spagna e Portogallo ha provocato disagi ai servizi Internet della filiale marocchina di Orange, come rivelato dallo stesso operatore francese. In un comunicato, l’azienda ha spiegato che il blackout ha compromesso le connessioni internazionali, causando problemi di navigazione per i suoi utenti in Marocco. Al momento, altri operatori come Maroc Telecom e Inwi non hanno segnalato anomalie. Orange Maroc ha confermato il problema solo diverse ore dopo il blackout, precisando che la situazione dipendeva dal guasto energetico in Europa.

Anche in Algeria, il Ministero delle Telecomunicazioni ha messo in guardia contro possibili interruzioni dei servizi Internet, pur non registrando al momento disagi.

