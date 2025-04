Blackout Spagna: graduale ritorno alla normalità in Marocco

MeteoWeb

Il maxi blackout in Spagna ha impattato anche il Marocco, dove la connessione alla rete internet viene gradualmente ripristinata dal locale operatore Orange mentre check-in e imbarchi negli aeroporti tornano nuovamente accessibili. “La connessione internet verrà gradualmente ripristinata, con il ripristino dei collegamenti internazionali interessati dalle interruzioni di corrente in Spagna e Portogallo”, ha annunciato la filiale marocchina di Orange su Facebook questa mattina.

Orange Marocco aveva annunciato ieri di essere stata colpita da questa massiccio blackout che ha interrotto le reti mobili, i servizi internet e il traffico ferroviario in Spagna, Portogallo e nel sud-ovest della Francia. L’Ufficio Nazionale degli Aeroporti del Marocco (Onda), coinvolto dalla panne, ha comunicato un “ritorno alla normalità” per tutti i suoi sistemi di check-in e imbarco.

In Spagna, dopo 23 ore di gravi problemi, il servizio elettrico è ora tornato alla normalità. In Portogallo, circa 6,2 milioni di famiglie hanno avuto la corrente elettrica ripristinata entro la mezzanotte, su un totale di 6,5 milioni, secondo le autorità. In Francia, l’interruzione di corrente ha interessato i Paesi Baschi (sudoccidentali), al confine con la Spagna, ma à stata di breve durata. Finora la causa dell’interruzione rimane sconosciuta.

