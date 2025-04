Blackout Spagna, Jorgensen: “incidente più grave degli ultimi 20 anni in Europa”

MeteoWeb

“La situazione energetica in Spagna e Portogallo è tornata alla normalità. Questo incidente è il più grave degli ultimi vent’anni in Europa. Siamo pronti a sostenere Spagna e Portogallo in ogni modo possibile, anche avviando un’indagine approfondita“. Lo ha scritto su X il Commissario europeo all’Energia, Dan Jorgensen, rispetto al grave blackout che ha colpito la Spagna e Portogallo.

Fonte Ue: “forti oscillazioni hanno portato al collasso del sistema”

“Quello che sappiamo sul blackout in Spagna è che si sono verificate oscillazioni molto intense nel sistema, che hanno portato a gravi squilibri e al collasso del sistema. Quindi, una volta che ciò accade, si entra nella seconda fase, quella del ripristino. È qualcosa che può accadere, ed è per questo che i GRT (Gestori dei sistemi di trasmissione) sono preparati”. Lo spiega un’alta funzionaria Ue. “Esiste una legislazione al riguardo. Esiste una norma chiamata “linee guida per la gestione del sistema”, e c’è anche un codice di rete per il ripristino di emergenza, che è un regolamento tecnico giuridicamente vincolante. È un regolamento della Commissione, che ha elementi importanti che possono potenzialmente interessare più di uno Stato membro”, aggiunge.

“Il sistema elettrico deve essere costantemente in equilibrio, quindi è necessario consumare tutto ciò che si genera – illustra -. E misuriamo questo equilibrio attraverso una grandezza, che è la frequenza. La frequenza nel sistema europeo è a 50 hertz, quando ci sono squilibri di deviazione nel sistema, questa frequenza si altera, e quindi gli elementi che sono collegati alla rete hanno protezioni integrate che scattano quando rilevano variazioni di frequenza. Questo serve a proteggere il sistema, perché di solito quando si verificano questi squilibri, che sono ad altissima tensione, questo può danneggiare tutti questi beni”.

Cosa succederà ora

“Una volta che il sistema elettrico è stato ripristinato, ci sono due relazioni richieste dalla legislazione europea. In primo luogo, se viene dichiarata l’emergenza, dopo la cessazione dell’emergenza deve essere presentata una relazione entro tre mesi in cui si spiega quali sono le cause note, quali sono stati gli impatti e quali sono i miglioramenti già individuati. Questa relazione deve provenire dalla Spagna“, ha continuato.

Inoltre, ha aggiunto, secondo le linee guida per il funzionamento del sistema, basate su quella che viene chiamata “la scala degli incidenti”, la classificazione degli incidenti in Ue viene basata su una scala che va dal valore “zero” a “tre”, “dove un incidente tre è considerato il più grave”, ha spiegato la funzionaria Ue. “Non abbiamo ancora una classificazione per questo incidente, ma posso dirvi che il precedente, avvenuto nel giugno 2024, è stato un blackout parziale in Croazia, Albania, Bosnia Erzegovina e Montenegro, è stato classificato come livello tre“, ha aggiunto.

“Quando si è classificati come scala tre o scala due, viene avviata un’indagine fatta da un gruppo di esperti composto dal Tso (Transmission system operator/gestore del sistema di trasmissione), a cui è invitato anche l’Acer, l’agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia, così come le autorità di regolamentazione di altri Stati membri. Il rapporto di questo panel richiede di solito più tempo. Ma entro sei mesi dall’incidente devono presentare un rapporto tecnico di accertamento dei fatti, e poi devono fare il rapporto finale, che non solo esamina le cause, ma propone anche delle raccomandazioni“, ha concluso.

