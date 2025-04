Blackout Spagna, gestore: “servizio fornitura ripristinato al 50%”

MeteoWeb

Il servizio di fornitura di energia elettrica è stato ripristinato per il 50% in Spagna dopo il maxi blackout avvenuto a metà giornata. Lo ha annunciato il gestore Red Electrica. “La ripresa della fornitura di energia elettrica procede in diverse zone del Paese“, si legge su X in un post che cita alcune zone della Catalogna, dell’Aragona, dei Paesi Baschi, della Galizia, delle Asturie, della Navarra, di Castiglia e León, dell’Estremadura e dell’Andalusia. “Continuiamo a lavorare in coordinamento con le aziende del settore per ripristinare gradualmente il servizio su tutta la penisola“, scrive il gestore.

Intanto, il Ministro dei Trasporti spagnolo ha annunciato che il traffico ferroviario sulla rete nazionale, interrotto a causa del blackout elettrico, non potrà essere completamente ripristinato oggi. “Stiamo lavorando per poter riprendere il servizio una volta ripristinata l’alimentazione elettrica”, ma “non è previsto che la circolazione dei treni a media e lunga percorrenza venga ripristinata oggi”, ha assicurato Oscar Puente sul social network X.

