Calciatore collassa in campo per la rottura di un’arteria nella testa: è morto in ospedale

Il mondo del pallone è sotto shock. Il calcio peruviano è in lutto per la tragica scomparsa di Helar Gonzáles Altamirano, giovane calciatore di appena 21 anni del club Real Titan NC di Nueva Cajamarca. Il ragazzo è deceduto dopo due giorni di ricovero presso l’ospedale EsSalud di Moyobamba, in seguito a un grave incidente subito durante una partita della Copa Perú. Il drammatico episodio è avvenuto nel corso dell’ultima partita, al 70° minuto della sfida contro il Defensor Nueva Cajamarca. Gonzáles, nel tentativo di contendere un pallone al portiere avversario, ha subito un violento impatto che lo ha fatto crollare a terra privo di sensi. La scena ha subito allarmato i compagni di squadra, che hanno richiesto l’intervento dei soccorsi. I sanitari lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale locale.

Nonostante gli sforzi del personale sanitario, il giovane atleta non ce l’ha fatta. Il fratello, Eliceo Gonzáles Altamirano, ha confermato alla stampa che i medici hanno diagnosticato la rottura di un’arteria nella testa, lesione fatale provocata dallo scontro durante la gara. La notizia ha profondamente scosso la comunità sportiva della regione di San Martín. Sui social sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio da parte di calciatori, tifosi e addetti ai lavori.

Appello alla solidarietà

Il corpo di Helar Gonzáles è stato riportato nella sua abitazione nel caserío Palestina, dove è iniziata la veglia funebre insieme a parenti, amici e compagni di squadra. Il club Real Titan NC ha lanciato un appello alla popolazione per offrire un sostegno economico alla famiglia, che si trova ad affrontare un momento di grande dolore e difficoltà. Helar Gonzáles Altamirano viene ricordato come un giovane pieno di sogni e passione per il calcio. La sua morte lascia un vuoto profondo, ma anche un forte richiamo alla responsabilità verso la tutela della salute degli atleti, a tutti i livelli dello sport.

