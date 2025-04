Campi Flegrei, esperto Commissione Grandi Rischi: “l’attenzione alle esplosioni freatiche è alta”

MeteoWeb

“Quello delle esplosioni freatiche è un tema sul quale si è focalizzata l’attenzione della Commissione Grandi Rischi perché si tratta di un tema critico: ce ne siamo occupati anche confrontandoci con esperti di altri Paesi che hanno esperienza diretta del fenomeno come Giappone e Nuova Zelanda“. Lo ha sottolineato il Professor Mauro Rosi, componente della Commissione, nel corso dell’audizione in Commissione Ambiente della Camera sull’evoluzione della situazione riguardante il fenomeno del bradisismo e il rischio sismico nell’area dei Campi Flegrei.

“Questo tipo di fenomeni – ha spiegato Rosi – presentano difficoltà intrinseche ad essere monitorati e previsti con la tecnologia di cui disponiamo ma non abbiamo evidenza che nella zona dei Campi Flegrei esplosioni freatiche possano avvenire indipendentemente dalla risalita di magma verso la superficie. Tutte le esplosioni freatiche avvenute nella zona sono state accompagnate da una risalita magmatica, che noi possiamo riconoscere; in sostanza, non ci sentiamo particolarmente vulnerabili da questo punto di vista ma la nostra attenzione resta massima“.

18 riunioni in Commissione Grandi Rischi

“Ai Campi Flegrei, da quando ci siamo instaurati in questa composizione, un anno e mezzo fa, abbiamo dedicato 18 riunioni, sommando quelle del vulcanico e del sismico e quelle congiunte. L’aggiornamento, l’esame dell’evoluzione e i livelli di allerta conseguenti hanno occupato gran parte del lavoro di questa Commissione“. Lo ha detto Eugenio Coccia, Presidente della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei Grandi Rischi, in audizione in commissione Ambiente alla Camera.

