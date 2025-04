MeteoWeb

La pubblicazione “The Proximal Origin of SARS-CoV-2”, che è stata utilizzata ripetutamente dai funzionari della sanità pubblica e dai media per screditare la teoria della fuga di laboratorio, è stata fomentata dal dottor Fauci per spingere la narrativa preferita secondo cui il COVID-19 avrebbe avuto origine naturale.

Il virus possiede una caratteristica biologica che non si trova in natura. I dati mostrano che tutti i casi di COVID-19 derivano da un’unica introduzione nell’uomo. Ciò è in contrasto con le precedenti pandemie, in cui si sono verificati molteplici eventi di spillover. Wuhan è sede del più importante laboratorio di ricerca sulla SARS della Cina, che ha una storia di ricerca sul guadagno di funzione (alterazione genica e sovralimentazione dell’organismo) a livelli di biosicurezza inadeguati. I ricercatori del Wuhan Institute of Virology (WIV) si sono ammalati con sintomi simili al COVID nell’autunno del 2019, mesi prima che il COVID-19 fosse scoperto sul mercato umido.

Secondo quasi tutti i punti di vista scientifici, se ci fossero prove di un’origine naturale, sarebbero già emerse. Ma non è così.

Altri punti salienti:

Ostruzione da parte di EcoHealth: il presidente di EcoHealth, il dottor Peter Daszak, ha ostacolato l’indagine del sottocomitato ristretto fornendo informazioni disponibili al pubblico, istruendo il suo staff a ridurre la portata e il ritmo delle produzioni e falsificando i documenti prima di rilasciarli al pubblico. Inoltre, il dottor Daszak ha fornito false dichiarazioni al Congresso.

Distanziamento sociale: la raccomandazione di distanziamento sociale “a 6 piedi di distanza” – che ha chiuso scuole e piccole imprese in tutto il paese – era arbitraria e non basata sulla scienza. Durante la testimonianza a porte chiuse, il dottor Fauci ha testimoniato che la guida “è semplicemente apparsa”.

Mascherine: non esistevano prove conclusive che le mascherine proteggessero efficacemente gli americani dal COVID-19. I funzionari della sanità pubblica hanno fatto marcia indietro sull’efficacia delle mascherine senza fornire agli americani dati scientifici, causando un enorme aumento della sfiducia pubblica.

Lockdown: i lockdown prolungati hanno causato danni incommensurabili non solo all’economia americana, ma anche alla salute mentale e fisica degli americani, con un effetto particolarmente negativo sui cittadini più giovani. Piuttosto che dare priorità alla protezione delle popolazioni più vulnerabili, le politiche dei governi federali e statali hanno costretto milioni di americani a rinunciare a elementi cruciali di una vita sana e finanziariamente sana.

