Clima, in Spagna il 3° marzo più piovoso mai registrato: +251%, valori eccezionali

Secondo l’Agenzia meteorologica spagnola (AEMET), marzo 2025 è stato il terzo più piovoso nel Paese dal 1961, dopo il 2018 e il 2013. Registrata una piovosità media nella Spagna continentale di 148,8mm, pari al 251% del valore mensile normale (periodo di riferimento: 1991-2020). “Il mese è stato eccezionale in termini di record mensili di precipitazioni, registrate da circa uno su quattro osservatori della rete principale“, spiega AEMET. Spiccano le precipitazioni mensili a Puerto de Navacerrada, con 588,2mm, che superano di 208,2mm il precedente evento registrato nel 1952. L’aeroporto di Jerez de la Frontera ha raggiunto i 384,9mm, superando di 127,3mm il precedente record stabilito nel 2018. Anche Madrid ha registrato valori notevoli, in particolare a Colmenar Viejo con 254,2mm, Madrid/Retiro con 235,4mm e Madrid/Barajas con 182,6mm.

Per quanto riguarda le precipitazioni giornaliere più elevate, le più notevoli sono state quelle di 71,1mm a Jerez de la Frontera/aeroporto il 3 marzo, 65mm a Puerto de Navacerrada il 6 marzo, 63,9mm ad Alcantarilla/base aerea il 5 marzo e 63,8mm a Malaga/aeroporto il 9 marzo, tra le altre.

Sono stati stabiliti record per il numero di giorni con precipitazioni significative, soprattutto in stazioni come Girona e Ciudad Real, con rispettivamente 22 e 23 giorni. Sono stati registrati anche record di giorni di tempesta, tra cui spicca Huelva con 9 giorni.

Secondo AEMET, marzo è stato molto umido in quasi tutta la Penisola Iberica e nelle Isole Baleari, e addirittura estremamente umido in vaste zone della Penisola Iberica, nella regione mediterranea, in alcune parti delle isole Baleari, nell’Estremadura meridionale e nell’Andalusia occidentale. Anche in alcune zone delle Isole Canarie il clima era molto umido.

D’altro canto, le precipitazioni si sono mantenute intorno ai livelli normali su quasi tutta la costa cantabrica e nella Navarra settentrionale. In alcune zone interne della Galizia, tuttavia, marzo è stato secco.

A livello di temperature, marzo è stato un mese complessivamente molto freddo, con una temperatura media sulla Spagna continentale di +8,9°C, 0,9°C in meno rispetto alla media di questo mese (periodo di riferimento: 1991-2020). È stato il 5° marzo più freddo del XXI secolo e il 24° dall’inizio della serie nel 1961. Le temperature più alte tra le stazioni principali sono state registrate a Ourense, con +30,3°C, e a Tortosa, con +28,9°C, entrambe il 31 marzo.

Per quanto riguarda le temperature minime, le più notevoli sono state -7°C a Puerto de Navacerrada il 15 marzo, -6,2°C a Molina de Aragón, sempre il 15 marzo, e -5,7°C a Soria il 17 marzo. Il mese più freddo precedente in Spagna è stato novembre 2021. In questi tre anni e cinque mesi, il 75% dei mesi è stato caldo, molto caldo o estremamente caldo.

