Coldiretti all’ONU: l’alimentazione sana al centro della prevenzione globale contro le malattie croniche

“Coldiretti, la più grande organizzazione agricola in Europa, parteciperà il prossimo 2 maggio all’udienza interattiva multilaterale delle Nazioni Unite presso il Quartier Generale dell’ONU a New York, nell’ambito del processo preparatorio per il quarto incontro ad alto livello dell’Assemblea Generale sulla prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili (NCDs) e la promozione della salute mentale e del benessere. A rappresentare Coldiretti sarà Luigi Scordamaglia, responsabile internazionalizzazione mercati e politiche europee e amministratore delegato di Filiera Italia, che interverrà portando il punto di vista del settore agricolo e agroalimentare sul contributo fondamentale di un’alimentazione sana, sostenibile e tracciabile nella prevenzione delle patologie croniche non trasmissibili”. E’ quanto si legge in una nota Coldiretti.

“L’incontro dell’ONU, che sarà trasmesso in diretta su UN WebTV, mira a raccogliere esperienze e proposte da parte di governi, società civile e settore privato per accelerare il raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 3.4, che prevede la riduzione di un terzo della mortalità prematura causata da NCDs entro il 2030. L’approccio richiesto è multisettoriale e integrato, e riconosce l’agricoltura come attore strategico nella promozione della salute pubblica”, continua il comunicato.

Le dichiarazioni

“Le malattie non trasmissibili si combattono anche a tavola: servono politiche che promuovano cibi sani, locali e sostenibili, contrastando la diffusione dei prodotti ultraprocessati. La Dieta Mediterranea è una risposta concreta e scientificamente riconosciuta per proteggere la salute globale”, dichiara Coldiretti sottolineando l’importanza dell’incontro quale occasione di dialogo strutturato tra istituzioni internazionali e realtà produttive.

