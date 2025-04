La nuova cometa SWAN è ora visibile con piccoli telescopi: un evento irripetibile

MeteoWeb

C’è una nuova cometa che sfreccia verso il Sole e che può essere osservata con un binocolo nel cielo mattutino. SWAN, uno strumento a bordo della sonda SOHO dell’Agenzia Spaziale Europea che studia il Sole, è stato il primo a rilevarla. L’8 aprile 2025, la cometa SWAN25F è stata ufficialmente designata come C/2025 F2 (SWAN) dal Minor Planet Center. La nuova cometa è stata scoperta in modo indipendente dall’ucraino Vladimir Bezugly e dall’australiano Michael Mattiazzo. Entrambi i cacciatori di comete hanno rilevato l’oggetto in movimento il 29 marzo esaminando le ultime immagini scattate dalla sonda.

Per osservare la cometa, bisogna guardare verso l’orizzonte est-nord/est poco prima dell’alba. Sebbene la cometa stia gradualmente aumentando la sua luminosità, al momento c’è ancora bisogno di un binocolo o di un piccolo telescopio per osservarla.

La buona notizia è che se la cometa sopravviverà al suo perielio – ovvero al suo massimo avvicinamento al Sole – tra qualche settimana, potrebbe essere visibile al tramonto. Resta da vedere quanto sarà luminosa, poiché le comete ci hanno dimostrato di essere imprevedibili e irregolari. Ma se la cometa sopravviverà al suo massimo avvicinamento al Sole, passerà dal cielo dell’alba a quello del tramonto durante i primi giorni di maggio.

A quel punto, l’altissima velocità della cometa sarà evidente confrontando la sua posizione a ogni tramonto.

Il perielio

Osservazioni preliminari suggeriscono che il massimo avvicinamento alla Terra e al Sole avverrà lo stesso giorno, l’1 maggio 2025. La cometa transiterà a circa 50 milioni di chilometri dal Sole, appena all’interno dell’orbita media del pianeta Mercurio.

Al massimo avvicinamento, la luminosità o magnitudine della cometa potrebbe essere compresa tra 4,5 e 5. Ma probabilmente sarà piuttosto vicina all’orizzonte.

Cercare la cometa in Pegaso

Durante i primi giorni di aprile, la cometa si trovava all’interno del Grande Quadrato di Pegaso, e si sta muovendo verso Andromeda. In effetti, una delle stelle del Grande Quadrato può aiutare a localizzare la cometa. Guardare verso la stella Alfa Andromedae, o Alpheratz, la più luminosa delle quattro stelle agli angoli. La cometa SWAN passerà non lontano da Alpheratz intorno al 13 aprile 2025.

Un evento irripetibile

Mentre perfezionano l’orbita della cometa C/2025 F2 (SWAN) man mano che le osservazioni ne mostrano le diverse posizioni nel cielo, gli astronomi possono determinare dove avrebbe dovuto trovarsi prima la cometa. E sono riusciti a individuare la cometa come un oggetto estremamente debole in immagini “pre-scoperta” già a settembre 2024. Questo nonostante sia stata scoperta solo pochi giorni fa.

Confrontando la posizione della cometa durante le osservazioni precedenti e recenti, i calcoli indicano che la cometa appena scoperta completa un’orbita attorno al Sole ogni 1,4 milioni di anni. Questo significa che la visibilità della cometa C/2025 F2 (SWAN) è un evento irripetibile.

Altre informazioni sulla cometa SWAN

La nuova cometa appare come una piccola sfera verde, il che significa che la sua chioma contiene molecole reattive chiamate carbonio biatomico (C2). Queste appaiono verdi quando la luce del Sole illumina la cometa. Le immagini a lunga esposizione mostrano anche una debole coda che si estende per oltre due diametri lunari.

L’ultima luminosità o magnitudine rilevata è compresa tra 8 e 7,5 e in miglioramento (più basso è il numero, più luminosa è la cometa).

