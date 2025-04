Correnti geomagnetiche terrestri in Nord America: l’evento dopo la violenta tempesta del 16 aprile

MeteoWeb

Il meteo spaziale non si verifica solo nel cielo; è presente anche nel terreno. Il 16 aprile, una violenta tempesta geomagnetica ha causato il passaggio di elettricità attraverso le rocce e il suolo del Nord America. Le zone rosse in questa mappa animata della NOAA mostrano dove le tensioni erano maggiori. Le tensioni geoelettriche erano oltre 70 volte superiori alla norma nella catena montuosa degli Appalachi, nel Minnesota settentrionale e nel Canada nordoccidentale. Il Texas e altri stati occidentali degli USA sono rimasti relativamente indenni.

“In genere, le ampiezze geoelettriche sono elevate sulle rocce metamorfiche, come negli Appalachi e nel Minnesota settentrionale“, spiega Jeffrey Love dell’US Geological Survey (USGS). “Sono solitamente basse sulle rocce sedimentarie, come in Texas e a nord-ovest degli Appalachi”.

I ricercatori monitorano le correnti terrestri perché in casi estremi possono causare interruzioni di corrente come il Grande Blackout del Québec del 13 marzo 1989. La tempesta di questa settimana non è stata abbastanza intensa o duratura da mettere fuori uso le reti elettriche, ma le mappe della NOAA mostrano dove le stazioni elettriche sono più vulnerabili.

