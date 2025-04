Dal 1790 al 2025: due secoli di fuoco sul Kīlauea, vulcano inarrestabile

MeteoWeb

Il vulcano Kīlauea, situato nella Grande Isola dell’arcipelago hawaiano, è tra i vulcani più attivi e monitorati al mondo. La sua attività costante ha modellato non solo il paesaggio fisico dell’isola, ma anche l’identità culturale e scientifica della regione. L’ultima manifestazione della sua potenza è avvenuta qualche giorno fa, quando spettacolari fontane di lava hanno raggiunto i 200 metri d’altezza, offrendo uno scenario impressionante immortalato dai droni dell’Hawaiian Volcano Observatory. Il flusso lavico, che minaccia l’autostrada 11, rappresenta il sedicesimo episodio eruttivo dal 23 dicembre 2024, segnalando una fase di rinnovata intensità dell’attività vulcanica.

La storia del Kīlauea è costellata di eventi eruttivi di rilievo, che si sono alternati nel corso dei secoli, a volte con effetti devastanti. Tra le eruzioni storiche, quella del 1790 è rimasta particolarmente impressa nella memoria collettiva per la sua violenza esplosiva e per l’alto numero di vittime. Si trattò di un’eruzione freatomagmatica, caratterizzata da esplosioni di vapore provocate dal contatto tra magma e acqua sotterranea, che trasformarono la zona circostante in un teatro di distruzione.

Molto più recente, ma non meno importante, è l’eruzione iniziata nel 1983 e proseguita ininterrottamente per decenni. Questo episodio ha segnato profondamente l’evoluzione geologica del vulcano. Il cratere Puʻu ʻŌʻō, nato da quella fase eruttiva, ha generato fontane di lava e flussi che hanno raggiunto l’oceano, contribuendo ad espandere l’isola e trasformare l’ambiente costiero. L’eruzione ha causato la distruzione di oltre 180 abitazioni e ha sepolto chilometri di infrastrutture sotto colate laviche, offrendo agli scienziati una delle più lunghe e documentate sequenze eruttive mai osservate.

Il vulcano ha continuato a sorprendere anche nel nuovo millennio. Nel 2000 si è verificata una delle emissioni laviche più abbondanti degli ultimi cinque secoli. In quell’occasione, circa 1,9 chilometri cubi di lava ricoprirono oltre 100 chilometri quadrati di territorio, modificando irreversibilmente l’aspetto dell’isola e aggiungendo nuovi ettari alla costa meridionale. L’evento ha avuto ripercussioni significative anche sull’ecosistema, ponendo nuove sfide per la gestione ambientale della regione.

Da non dimenticare, inoltre, il terremoto del 1975. Sebbene non si trattasse di un’eruzione, il sisma – con una magnitudo di 7,2 – è stato uno dei più forti mai registrati negli Stati Uniti nel XX secolo e ha sottolineato il legame stretto tra attività sismica e vulcanica. Questo evento ha sollevato l’attenzione dei geologi sull’instabilità della zona di rift e sui movimenti tettonici che accompagnano le fasi magmatiche profonde del Kīlauea.

Negli ultimi anni, l’interesse scientifico e mediatico nei confronti del vulcano non ha conosciuto tregua. Gli episodi eruttivi del 2024 e 2025, caratterizzati da spettacolari fontane laviche e da intense deformazioni del suolo, hanno confermato che il Kīlauea rimane un laboratorio naturale fondamentale per lo studio dei processi vulcanici. Gli strumenti tecnologici avanzati, come i droni e le reti di monitoraggio GPS e sismiche, hanno consentito osservazioni dettagliate e in tempo reale, migliorando la capacità di previsione e risposta a eventi potenzialmente pericolosi.

Il Kīlauea, con la sua imprevedibile vitalità, continua a raccontare una storia di trasformazione incessante. Ogni eruzione è al tempo stesso un rischio e una rivelazione, che arricchisce la conoscenza umana sui fenomeni geologici e rinnova il legame ancestrale tra gli abitanti delle Hawaii e le forze primordiali della natura.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.